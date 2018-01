Vôlei: Brasil vence amistoso com Cuba A seleção brasileira de vôlei masculino derrotou Cuba por 3 sets a 1, nesta sexta-feira, em Londrina, no primeiro dos três amistosos que os dois países irão fazer. Os próximos confrontos serão no domingo e na terça-feira em São Bernardo do Campo e Brasília, respectivamente. O técnico Bernardinho está usando esses jogos com os cubanos para preparar o time do Brasil para a disputa da Copa América, que começa dia 28 de setembro, na Argentina.