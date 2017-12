Vôlei: Brasil vence e garante vaga A seleção brasileira masculina venceu a da Holanda por 3 a 0 (25/20, 25/18 e 25/23) em 1h04m de jogo, na manhã de hoje, em Fortaleza, e garantiu vaga no octogonal decisivo da Liga Mundial de Vôlei. Apesar da festa e do Ginásio Paulo Sarasate lotado, o técnico Bernardinho deixou a quadra irritado. Em sua avaliação, o time jogou mal e desconcentrado porque a Holanda poupou alguns titulares para os jogos contra os Estados Unidos, que definirão o outro classificado do grupo D à fase final da Liga. O time, segundo Bernardinho, terá de apresentar um desempenho muito melhor no confronto deste domingo, às 10 horas, novamente na capital cearense e com transmissão ao vivo pela TV Globo. "Já falei isso para eles (os jogadores)", disse o técnico, preocupado com as falhas na defesa e no saque. "Esses fundamentos são os termômetros da equipe e precisamos melhorá-los", afirmou. Apesar da irritação do treinador, o Brasil faz boa campanha na Liga Mundial. O time só perdeu uma partida, para os Estados Unidos. Campanha melhor, até agora, somente da seleção cubana, que está invicta. A base brasileira hoje foi formada por Maurício, Nalbert, Gustavo, André Nascimento, Dante e Escadinha. Bernardinho criticou o desempenho de Dante. "Ele está jogando sem confiança, principalmente no saque, que é muito importante para a seleção brasileira", afirmou. A rodada deste domingo da Liga Mundial terá Argentina x Itália (grupo A), Venezuela x Rússia (grupo B), Portugal x Cuba e Iugoslávia x Japão (grupo C) e Estados Unidos x Alemanha (grupo D).