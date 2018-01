Vôlei: Brasil vence e vai ao Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei não decepcionou. Apesar de ter enfrentado alguma dificuldade no primeiro set, derrotou a seleção da Venezuela por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/11) e conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial de 2002. Como Bernardinho e a equipe previam, a partida deste sábado não foi fácil como a do dia anterior, contra o Chile, na qual os brasileiros venceram por 3 a 0 e chegaram a estabelecer o placar de 11 a 0 no terceiro set. O jogo começou equilibrado e a Venezuela chegou a liderar o marcador durante boa parte da disputa. Porém, contando com boa eficiência no saque e maciço apoio da torcida de São Caetano do Sul, o time brasileiro reverteu a diferença e a partir do 20º ponto, deslanchou e fechou o set. Nos dois sets seguintes, a situação da equipe de Bernardinho foi mais tranqüila, embora o jogo exigisse concentração dos jogadores, pois o time da Venezuela procurava não ficar muito distante no placar. Mas no fim, a superioridade técnica brasileira, especialmente no saque, prevaleceu e o time saiu de quadra com a vitória, invicto na seletiva para o Mundial. André foi o maior atacante da partida com 20 pontos. O jogador era um dos mais entusiasmados com a classificação brasileira para o Mundial, pois nunca participou da competição. "Foi uma emoção muito grande para mim", confessou o atacante. Para ele, a boa vitória do Brasil na seletiva foi importante para manter a série de bons resultados da equipe, que conquistou recentemente a Liga Mundial. O Brasil foi o sexto time a conseguir uma vaga para o Mundial. As equipes da Argentina, Itália, República Tcheca, Grécia e Espanha já tinham garantido participação na competição.