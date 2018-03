Vôlei: Brasil vence EUA por 3 a 0 A seleção brasileira de vôlei masculino manteve a invencibilidade ao vencer, nesta madrugada de domingo, os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/15. Esta foi a quinta vitória do Brasil na Liga Mundial 2001. O resultado garantiu a liderança da equipe do técnico Bernardinho no grupo D, com 10 pontos. Os dois times voltam a se enfrentar neste domingo às 22h.