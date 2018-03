Vôlei: Brasil vence Holanda outra vez A nova seleção brasileira do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, iniciou com duas vitórias a participação na Liga Mundial de Vôlei. O time, que já havia derrotado a Holanda, na sexta-feira, voltou a vencer a seleção da casa por 3 a 1 (com parciais de 25/21, 22/25, 25/17 e 25/20). O destaque, na avaliação dos jogadores e do técnico Bernardinho, foi de que a renovada seleção brasileira está em evolução, ganhando ritmo e segurança. A vitória foi oferecida, pelo levantador Ricardinho, ao atacante Marcelo Negrão, que se contundiu no primeiro jogo contra a Holanda, e foi operado, neste domingo, em São Paulo. André Nascimento, um dos novatos na renovada seleção de Bernardinho, destacou a evolução da equipe, hoje, em relação ao jogo de estréia, na sexta-feira. "Jogamos melhor, cometemos menos erros, mas ainda temos potencial para melhorar. Precisamos conseguir ritmo de saque e melhorar o nível da nossa defesa, que ainda deixa cair algumas bolas bobas", comentou. Os tais erros "bobos", principalmente no fim dos sets, foram alvos das críticas do técnico Bernardinho. O treinador ressaltou que um dos fundamentos em que a seleção brasileira mais precisa melhorar é a defesa. Deixou a Holanda já pensando na Alemanha, o próximo adversário. Nesta primeira rodada, os alemães perderam os dois primeiros jogos para os Estados Unidos, sábado e hoje por 3 sets a 0. "Como foram derrotados duas vezes, dentro de casa, vão vir com muita pressão contra o Brasil. Pode ser bom, pode ser ruim. Nós temos que fazer o nosso jogo e não deixar que as duas vitórias sobre a Holanda encubram os erros que cometemos", avaliou Bernardinho. Também pelo Grupo D, os Estados Unidos venceram a Alemanha por 3 a 0 - parciais de 23/25, 22/25 e 10/25. Na próxima rodada, dia 19 de maio, o Brasil vai enfrentar a Alemanha em Berlim. No mesmo dia, os Estados Unidos recebem a Holanda.