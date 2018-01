Vôlei: Brasil vence sul-americano A seleção brasileira feminina de vôlei confirmou seu favoritismo e conquistou neste domingo, o título do campeonato sul-americano, ao derrotar a Argentina por três sets a zero. A partida, realizada em Buenos Aires, teve as seguintes parciais: 25/22, 25/18 e 26/24. A Venezuela ficou em terceiro lugar no torneio, ao vencer o Uruguai também por 3 a 0.