Vôlei: Brasil volta a jogar com Cuba A seleção brasileira masculina de vôlei faz nesta terça-feira seu último jogo do ano no Brasil. Comandado pelo técnico Bernardinho, o time enfrenta Cuba no amistoso em Brasília, a partir das 20h30. A partida, que terá transmissão da SporTV, é a última da série de três, intitulada de Copa da Amizade. O Brasil venceu os dois primeiros jogos e na quarta-feira embarca para Buenos Aires, onde vai disputar a Copa América. Na competição da Argentina, os brasileiros enfrentarão os donos da casa, além dos canadenses, norte-americanos, venezuelanos e, mais uma vez, os cubanos. O técnico de Cuba, Gilberto Herrera, afirmou: ?Esses três jogos contra o Brasil estão sendo muito importantes porque estão servindo como uma preparação forte para a Copa América. O Brasil é um dos times mais fortes do mundo, o que nos ajuda muito.? O levantador Maurício concordou: ?Estávamos sem ritmo, esses amistosos vão ajudar no entrosamento.?