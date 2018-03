Vôlei: brasileiras vencem Tailândia A fragilidade da Tailândia permitiu uma vitória fácil da seleção brasileira feminina de vôlei por 3 sets a 0 (25/10, 25/16 e 25/12), nesta sexta-feira, no ginásio Forúm de Macau, pela terceira etapa do Grand Prix 2002. Com o resultado, o Brasil está a uma vitória das finais da competição, entre 1 e 4 de agosto, em Hong Kong. Neste sábado, às 2 horas, o Brasil jogará contra a Alemanha. Depois, às 4h30 de domingo, encerra sua participação na primeira fase do GP contra a China. O técnico Marco Aurélio Motta elogiou a atuação da seleção brasileira, mas ficou surpreso com a fragilidade do time tailandês. "Elas fizeram uma partida muito ruim. O Brasil sacou e bloqueou bem e cometeu poucos erros de ataque. Também teve disciplina tática, o que nos ajudou a vencer com tranqüilidade", analisou. Marco Aurélio elogiou especificamente as atuações de Sassá (a maior marcadora do jogo, com 14 pontos) e Luciana (com 11 pontos).