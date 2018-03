Vôlei brasileiro: a meta é o ouro no masculino e feminino

Pressão é algo com o qual o vôlei brasileiro já se acostumou. Os homens são os atuais detentores de todos os principais títulos do esporte e, sob o comando de Bernardinho, iniciam a preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim com a responsabilidade de repetir o ouro de Atenas, há quatro anos. Na quadra ao lado, no grande e belo centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, no Rio, treinam as moças de José Roberto Guimarães. Comparativamente, as mulheres, apesar de serem as primeiras do ranking mundial, não têm um domínio tão destacado, mas de quebra carregam nos ombros a tarefa de conquistar o seu primeiro ouro olímpico. Em comum, as duas seleções vivem o fim de um ciclo e passarão por renovação mais acentuada após os Jogos. "Depois de Pequim, haverá uma reformulação, que pode inclusive começar por mim", disse o técnico Bernardinho. "Será feita uma avaliação natural. Não sou eu que decido." Para Bernardinho, as novas gerações terão grandes pegadas a preencher. "Haverá muita cobrança pelas conquistas desses últimos anos. Será uma herança pesada, mas tenho certeza que continuaremos a ter uma equipe muito competitiva." Alguns desses promissores rapazes serão testados durante a Liga Mundial, que se inicia no dia 13 de junho e será a verdadeira preparação para Pequim. "Vou aproveitar a primeira fase para observar muitos jogadores. Vou poupar os veteranos das viagens, uma vez que a logística da Liga é horrível", criticou Bernardinho. "Os mais novos terão que carregar o piano neste primeiro momento." Ironicamente, o mais velho dos selecionados irá passar por um processo semelhante aos dos garotos. Nalbert, recuperando-se de lesão no ombro, foi surpreendido pela convocação de Bernardinho, quando já julgava que sua história de 17 anos na seleção havia se encerrado. "Ele me ligou depois da Superliga, quando já me preparava para curtir férias", contou o jogador de 34 anos. "Realmente não esperava. Estou com espírito de garoto para provar que posso ser muito útil ao time, dentro e fora da quadra", garantiu o antigo capitão, indicando que poderá decretar sua aposentadoria do esporte caso não vá a Pequim e não se sinta em condições físicas para defender um clube. Zé Roberto, campeão com os homens em Barcelona-1992, também inicia uma transição com as mulheres. Na mistura da experiência de Fofão (38 anos), Walewska (29), Valeskinha (32) e Carol Albuquerque (30), com meninas como Fabiana (23), Thaisa (20) e Joyce (24). "Apesar da percepção geral, tivemos um ciclo olímpico (2005-2008) muito vitorioso", apontou Zé Roberto. "Fizemos 119 jogos, com 107 vitórias e apenas 12 derrotas, mas todos se lembram da derrota para a Rússia em Atenas (quando a seleção liderava por 24 a 19 no quarto set e precisava de um ponto para disputar o ouro)". "Não vamos esquecer do passado, mas essas meninas estão muito tranqüilas e cientes da responsabilidade de serem as primeiras do mundo. Teremos um time muito forte para o futuro", opinou o técnico, que apronta a equipe para o início do Grand Prix, em 21 de junho. "A Fofão é nossa capitão e nossa líder", disse Carol Albuquerque. "Ela será fundamental no equilíbrio do time e nesse momento de renovação".