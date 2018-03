Vôlei brasileiro arrasa Portugal A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer Portugal, neste sábado, em João Pessoa (PB), pela Liga Mundial. O time comandado pelo técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, marcou 3 a 0, parciais de 25/14, 25/16 e 25/17, em pouco mais de uma hora de partida, com destaque para o saque forçado. O Brasil, líder isolado do Grupo A, com sete vitórias em oito jogos, enfrentará a Polônia no próximo fim de semana, em Katowice. ?Nosso saque teve nível muito alto e, com isso, o bloqueio, o ataque e, até mesmo, o passe funcionaram melhor. Precisamos sacar assim contra a Polônia, principalmente em função da altura deles. É preciso arriscar?, comentou Bernardinho. Outros resultados: Grupo A ? Polônia 3 x 1 Argentina; Grupo B ? Venezuela 1 x 3 Itália e China 2 x 3 Espanha; Grupo C ? Holanda 3 x 2 Alemanha; Grupo D ? França 3 x 2 Japão.