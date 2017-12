Vôlei brasileiro busca recuperação Depois de perder de Cuba na primeira partida da fase final do Grand Prix da Ásia, a seleção brasileira de vôlei feminino tenta a recuperação nesta quinta-feira. O jogo será às 6 horas (horário de Brasília), contra a Coréia do Sul, que perdeu para os Estados Unidos no outro jogo de hoje pelo grupo B do torneio. Depois das coreanas, o Brasil enfrenta os Estados Unidos sexta-feira, na tentativa de conseguir uma vaga nas semifinais do GP. Na partida desta quarta-feira, a seleção brasileira teve o jogo nas mãos, mas acabou perdendo para Cuba, que é a atual campeã do GP, mundial e olímpica. No final, o time do técnico Marco Aurélio Motta foi derrotado por 3 sets a 2 (25/21, 27/29, 25/22, 21/25 e 17/15). Segundo a oposto Elisângela, uma das titulares da seleção, faltou paciência às brasileiras. "De repente, começamos a nos afobar", lamentou. Após empatar por 2 sets a 2, o Brasil teve uma ótima oportunidade de encerrar a partida no quinto e decisivo set. Chegou a abrir vantagem de 12 a 5, mas permitiu a virada após lance duvidoso da cubana Ruiz. "Sentimos que as brasileiras se descontrolaram e aproveitamos para reagir. De qualquer maneira, acredito em um reencontro na final", declarou o técnico de Cuba, Felipe Calderón.