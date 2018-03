Vôlei brasileiro quer instalar chip nas bolas A Penalty, fornecedora das bolas nas competições nacionais de vôlei, divulgou nesta terça-feira que está desenvolvendo uma bola com um chip para ajudar os árbitros em jogadas duvidosas. ?Vamos ter certeza se a bola foi ou não dentro. Com o nível técnico que alcançamos hoje, não podemos aceitar um erro do juiz que possa prejudicar uma equipe?, garantiu o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary da Graça. A Penalty está investindo US$ 2 milhões no desenvolvimento da ?bola inteligente?. A idéia da empresa é que os primeiros testes sejam feitos pela CBV em junho.