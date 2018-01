Vôlei: brasileiros vencem na Espanha A dupla brasileira Tande e Emanuel derrotou neste domingo os argentinos Conde e Baracetti por 14/21, 21/18 e 20/18 na 11ª etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Palma de Maiorca, na Espanha, e conquistou, por antecipação, o título do torneio. Na decisão do terceiro lugar, Franco e Roberto Lopes venceram os russos Ermichin e Kouchnerev por 21/17 e 26/24. A 12ª etapa será em novembro, em Vitória (ES).