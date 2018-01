Vôlei: Bulgária derrota a Itália pela Liga e classifica o Brasil Com o melhor desempenho da fase final, a seleção masculina da Bulgária garantiu nesta sexta-feira o primeiro lugar do Grupo F da Liga Mundial de Vôlei ao derrotar a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 29/27 e 25/19, em pouco mais de 1h10 de jogo. O resultado acabou favorecendo a equipe do técnico Bernardinho, já que a Itália precisava vencer os búlgaros para disputar com os brasileiros a segunda vaga do Grupo F. Nas semifinais, o Brasil vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo E - Rússia ou França. Curiosamente, o Brasil, que busca o hexacampeonato, joga contra os russos, na última rodada antes das semifinais. A Bulgária é a única equipe que ainda não perdeu nenhum set na fase final da Liga Mundial.