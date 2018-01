Vôlei: Bulgária vence mais uma por 3 a 0 e se classifica A seleção masculina da Bulgária derrotou nesta quinta-feira a equipe da Sérvia e Montenegro por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/20 e 26/24, pela segunda rodada da fase final da Liga Mundial de Vôlei, disputada em Moscou, em pouco mais de 1h20 de jogo. Com o resultado, a seleção da Bulgária garantiu vaga à semifinal, já que eles haviam derrotado o Brasil na estréia da fase final por 3 sets a 0. Agora, os búlgaros vão brigar pelo primeiro lugar do grupo justamente com os brasileiros. Além do Brasil, o outro time que está na chave da Bulgária é a Itália. Por sinal, os italianos serão os adversários dos búlgaros nesta sexta-feira, na última rodada antes das semifinais.