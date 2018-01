Vôlei: central é a novidade na seleção A seleção brasileira masculina de vôlei disputará a Copa dos Campeões, entre os dias 20 e 25, no Japão, com o mesmo grupo que conquistou o tricampeonato da Copa América. O central André Heller é a única novidade. Os jogadores se apresentam dia 10, no Rio, e embarcam no dia seguinte. A equipe só treinará em Nagoya, com uma equipe local.