Vôlei chega pela manhã em São Paulo Os jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei desembarcam na manhã desta segunda-feira, em São Paulo, e ganham folga até a próxima segunda-feira, data da reapresentação no Rio. A partir das 9h30, eles darão uma entrevista coletiva no Hotel Deville. O Brasil vai preparar-se para a disputa do torneio de classificação para o Campeonato Mundial da Argentina de 2002, em São Caetano ainda este mês. O levantador Maurício é dúvida para as próximas competições. Desde 1987 na seleção adulta, o atleta que mais disputou jogos com a camisa do Brasil (461) pedirá para o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, uma "folga" - assim como Virna e Fofão no feminino - para poder "chegar" à Olimpíada de Atenas, em 2004, a quarta da carreira. "Não é pela parte física. Tenho que descansar a cabeça um pouco." Os próximos compromissos são: Sul-americano, Copa América (ambos na Argentina) e a Copa dos Campeões (Japão). A seleção é a atual campeã do torneio japonês, cuja edição ocorreu em 1997.