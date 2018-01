Vôlei: chineses pedem desculpas Dirigentes chineses pediram desculpas públicas nesta quinta-feira pelo escândalo no Mundial de Vôlei Feminino, disputado na Alemanha até o dia 15 de agosto. No Mundial, vencido pela Itália, a seleção chinesa perdeu, deliberadamente, alguns de seus jogos com o intuito de enfrentar adversários teoricamente mais fracos nas fases seguintes. Em um comunicado oficial, publicado no jornal "Zhongguo Tiyubao", o técnico da equipe Xu Li e o chefe da delegação Chen Zhonghe, admitiram ter cometido ?um erro muito grave? ?Não tivemos respeito algum pelas outras equipes, os árbitros e os nossos torcedores quando não nos esforçamos para vencer algumas partidas?, diz o comunicado. O reconhecimento público de culpa, no entanto, não pareceu ser uma reação espontânea dos dois. O técnico e o chefe da delegação foram pressionados pelo vice-presidente de Esportes da China, Li Furing quem, na semana passada, considerou a atitude ?contra a desportividade e o jogo limpo?. Apesar da estratégia discutível, a China terminou o Mundial em quatro lugar ao perder a medalha de bronze para a Rússia.