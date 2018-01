Vôlei comemora seu melhor ano Com o título mundial conquistado neste domingo pela seleção infanto-juvenil masculina, no Egito, e com o vice-campeonato feminino na mesma categoria, na Croácia, o vôlei brasileiro confirma, em 2001, o melhor rendimento de todos os tempos. As seleções juvenis feminina e masculina sagraram-se campeãs do mundo na República Dominicana e na Polônia - os mundiais adultos serão em 2002. Leia mais no O Estado de S. Paulo