Vôlei convoca meninas do juvenil A atacante Jacqueline (BCN), melhor jogadora do Mundial Juvenil, conquistado pelo Brasil, e a líbero Fabiana Oliveira (Campos) são as novidade da seleção adulta que disputará a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão, e os amistosos contra Cuba, este mês. Ednéia Lima, que integrou a seleção B no início do ano, também estará no grupo. Em relação ao time que foi ao Grand Prix, na China, as jogadoras Janina, Patrícia Cocco e Ricarda não foram chamadas. A apresentação será quinta-feira, no Rio.