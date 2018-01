Vôlei: Cuba e China vencem a 1ª A seleção feminina de vôlei de Cuba estreou com vitória na segunda fase do Campeonato Mundial, que está sendo realizado na Alemanha. Nesta sexta-feira, as cubanas venceram a seleção da Grécia por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/21, 25/15 e 25/18). A partida, realizada na cidade de Bremen, abriu a segunda fase no Grupo E, que tem ainda as seleções de Itália e Rússia. Pelo Grupo F, a China venceu a Bulgária também por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/15 e 25/19. Este grupo tem ainda Coréia e Porto Rico. Pelo Grupo G, em Riesa, o Brasil perdeu por 3-0 (25/20, 25/21 e 26/24) para os Estados Unidos. Alemanha e Holanda completam o grupo.