Vôlei de Cuba vence; Argentina fora A seleção feminina de vôlei de Cuba venceu o Egito por 3 sets a 0 nesta segunda-feira e praticamente garantiu sua vaga na segunda fase do campeonato mundial que está sendo realizado na Alemanha. A partida, válida pela quarta rodada do grupo B, teve as parciais de 25/11, 25/13 e 25/13, em cerca de uma hora. As cubanas voltam à quadra amanhã, para a partida contra a Romênia, no encerramento da primeira fase. Pelo grupo C, a Rússia garantiu sua vaga na segunda fase, ao derrotar a Argentina por 3 a 0. A partida, realizada na cidade de Riesa, teve as parciais de 25/16, 25/10 e 25/18. A equipe Argentina faz uma campanha muito fraca. Venceu apenas uma das quatro partidas que disputou no Mundial (só ganhou do Quênia). O time sul-americano encerra sua participação no Mundial nesta terça-feira, no jogo contra a República Dominicana. Neste grupo, se classificaram nas seleções da Rússia, Estados Unidos e Porto Rico.