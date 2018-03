Vôlei de praia: Ana Paula e Shelda ficam com a prata em Seul

As brasileiras Ana Paula e Shelda conquistaram neste domingo a medalha de prata na etapa de Seul (Coréia do Sul) do Circuito Mundial de vôlei de praia. O resultado foi o melhor obtido pela dupla desde que foi formada, no início da temporada. Na final, que durou 41 minutos, Ana Paula e Shelda foram derrotadas pelas chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/12. As atletas apenas lamentaram forte chuva que caiu em Seul durante o jogo decisivo "Como brasileiras, não estamos acostumadas a jogar com este tempo. O clima estava extremamente desfavorável e as chinesas souberam lidar com a situação melhor do que nós. Elas têm todos os méritos pela vitória, dominaram o jogo todo. Esperamos enfrentá-las novamente numa situação climática melhor", disse Ana Paula. Na disputa pelo bronze, as brasileiras Juliana e Larissa perderam para as americanas Nicole Branagh e Elaine Youngs por sets 2 a 1, com parciais de 21/19, 13/21 e 15/7. A próxima etapa do Circuito Mundial será disputada em Osaka, no Japão, entre os dias 20 e 25 de maio.