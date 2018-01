Vôlei de praia: Brasil domina a decisão feminina na Polônia

O Brasil já é o dono do título da quarta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Varsóvia, na Polônia. Neste domingo, Larissa e Juliana enfrentarão Adriana Behar e Shelda na decisão.E o pódio polonês poderá ser totalmente verde-e-amarelo. Renata e Talita decidirão o terceiro lugar contra as chinesas Zhang Xi e Xue. Nas semifinais, disputadas neste sábado, Larissa e Juliana ganharam de Renata e Talita por 2 a 0 (21/11 e 24/22), enquanto Adriana e Shelda, únicas invictas no torneio, superaram Zhang Xi e Xue, de virada, por 2 a 1 (16/21, 21/19 e 15/12). Vice-campeãs olímpicas em Sydney e em Atenas, Adriana Behar e Shelda buscarão neste domingo o 32.º título no Circuito Mundial, mas já garantiram o 84.º pódio. Larissa e Juliana estarão em busca da 15ª vitória da dupla na competição. "É muito bom estar jogando em alto nível aos 38 anos. Fisicamente estamos em desvantagem de força diante das equipes mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, nossa experiência faz a diferença em muitos momentos. Gostamos de estar competindo e estamos muito felizes porque vamos disputar mais uma final", afirmou Adriana Behar. Em 13 confrontos entre as duplas brasileiras, melhor para Larissa e Juliana que venceram 11. A última delas aconteceu em Seul, na semana passada. Os dois triunfos de Adriana e Shelda foram em 2004, no Brasil e na Grécia.