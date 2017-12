Vôlei de praia: Brasil e EUA na final Os brasileiros Márcio e Benjamin irão enfrentar os norte-americanos Wong e Metzger na final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia Masculino, neste domingo, em Fortaleza. Se conquistar o título desta última etapa do campeonato, a dupla do Brasil ficará com o vice-campeonato mundial - a medalha de ouro já é dos argentinos Baracetti e Conde. Na semifinal disputada neste sábado, na praia de Iracema, Márcio e Benjamin foram favorecidos pela desistência da dupla adversária. Eles já tinha vencido o primeiro set por 21 a 10 quando os também brasileiros Bella e Juca abandonaram a partida por causa de uma contusão de Bella. Enquanto isso, Wong e Metzger tiveram mais trabalho para derrotar os brasileiros Ricardo e Emanuel na outra semifinal da etapa. Fizeram 2 a 0, com parciais de 21/18 e 21/19. Por causa da contusão de Bella, não haverá disputa de terceiro lugar. Ricardo e Emanuel já garantiram a medalha de bronze.