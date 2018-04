Vôlei de praia: Brasil é superado pelos EUA em desafio

Em mais um dia marcado pelo equilíbrio, brasileiros e norte-americanos encerraram neste domingo o desafio Brasil x Estados Unidos de vôlei de praia. Com duas vitórias para cada lado nos duelos decisivos, quem se deu melhor foi a equipe norte-americana, que terminou a disputa com 26 pontos, quatro a mais que a delegação brasileira.

O desafio reuniu as oito principais parcerias de cada país - metade em cada naipe - em disputas que aconteceram durante três dias nas areias de Glendale, no Arizona. Em 2010 a competição deverá ser realizada no Brasil.

De acordo com o regulamento da competição, cada vitória na fase classificatória, que sempre confrontava brasileiros e norte-americanos, valia um ponto. O duelo deste domingo entre as melhores duplas de cada país concedeu cinco pontos às equipes vencedoras. A disputa do bronze tinha valor de três pontos.

O título norte-americano foi garantido apenas no último jogo da programação da competição, após a vitória dos campeões olímpicos Todd Rogers e Phil Dalhausser diante dos vice-campeões mundiais Alison e Harley: 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/15.

Na decisão feminina, a vitória foi brasileira. As tetracampeãs do Circuito Mundial Juliana e Larissa não deram chances às bicampeãs olímpicas Kerri Walsh e Misty May, vencendo por 2 sets a 0 (21/11 e 21/16).

Nas disputas de terceiro lugar, uma vitória para cada lado. O Brasil levou a melhor no masculino, com Ricardo e Emanuel triunfando diante de Brad Keenan e Nick Lucena: 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/13. No feminino, a vitória foi das atuais campeãs mundiais, as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross, que bateram Talita e Maria Elisa por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15).

Após o desafio, as parcerias brasileiras voltam ao País para a disputa do Circuito Brasileiro. A próxima parada da competição é Fortaleza, sede da sétima etapa do ano, já na próxima semana, entre quinta e domingo.