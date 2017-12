Vôlei de praia: Brasil tem 2 duplas na semifinal em Espinho

O Brasil já garantiu, nesta sexta-feira, duas duplas nas semifinais da etapa portuguesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada nas areias de Espinho. Os primeiros a se classificar foram os atuais campeões olímpicos Ricardo e Emanuel. Um dia após garantirem vaga nos Jogos Pan-Americanos, eles abriram o dia derrotando os holandeses De Gruijter e Ronnes por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17. A vaga nas semifinais foi conquistada com outra vitória, sobre a dupla que lidera o ranking mundial: os russos Barsouk e Kolodinsky caíram por 2 sets a 0, com 23/21 e 21/19. Os adversários de Ricardo/Emanuel na semifinal sairão do jogo entre Pedro Solberg/Harley e a dupla vencedora do confronto entre Schuil/Nummerdor, da Holanda, e Reckermann/Urbatzka, da Alemanha. A outra dupla brasileira nas semifinais é Franco/Pedro Cunha, que disputaram apenas duelos locais nesta sexta. No primeiro, eles derrotaram os atuais campeões mundiais, Márcio e Fábio Luiz, por 2 sets a 1, com parciais de 24/22, 17/21 e 15/10. No segundo jogo, nova vitória por 2 sets a 1, mas sobre Pedro Solberg e Harley, com parciais de 20/22, 21/14 e 15/13. Agora, eles encaram o vencedor do duelo entre Barsouk e Kolondinsky, da Rússia, contra Márcio/Fábio Luiz ou Brink/Dieckmann, da Alemanha. Os vice-líderes do ranking mundial, no entanto, ainda podem chegar às semifinais, desde que vençam um jogo neste sábado, assim como Márcio e Fábio Luiz, que, por sua vez, precisam de dois triunfos. Caso estas duplas consigam os resultados dos quais precisam, as semifinais em Portugal terão quatro participantes brasileiros.