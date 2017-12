Vôlei de praia: Brasil tem 2 duplas na semifinal na Polônia

As duplas brasileiras formadas por Adriana Behar e Shelda e por Renata e Talita alcançaram nesta sexta-feira as semifinais da quarta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Varsóvia (Polônia). Na repescagem, Larissa e Juliana ainda têm chance de alcançarem mais uma vaga para o Brasil entre as quatro duplas semifinalistas. Para obterem uma vaga nas semifinais da competição, Adriana Behar e Shelda derrotaram duas duplas chinesas. No primeiro confronto, elas bateram Xue e Zhang Xi por duplo 21/19. Já no segundo jogo as vítimas foram Wang Jie e Tian Jia, que foram vencidas por 21/17 e 21/14. Quem também foi bem foram Renata e Talita, que primeiro venceram as gregas Karadassiou e Arvaniti por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 15/13) e depois passaram pelas australianas Tamsin Barnett e Natalie Cook por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18). No entanto, Larissa e Juliana foram surpreendidas pela segunda vez consecutiva pelas australianas Barnett e Cook, ao serem derrotadas por 2 sets a 1 (22/24, 21/15 e 14/16). Na partida seguinte, Larissa e Juliana mantiveram-se "vivas" na competição após vencerem as alemães Banck e Lahme por 2 a 0 (21/16 e 21/8), em 31 minutos.