Vôlei de praia: Brasil tem 3 duplas nas quartas em Paris

O Brasil terá três duplas nas quartas-de-final da etapa de Paris do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No feminino, as representantes brasileiras são Juliana e Larissa. E no masculino, os classificados foram Ricardo e Emanuel e Franco e Pedro Cunha. Nas oitavas-de-final, disputadas nesta sexta-feira, Juliana e Larissa venceram as irmãs austríacas Doris e Stefanie Schwaiger por 2 sets a 0, com duplo 21/16. Agora, elas vão enfrentar as chinesas Xue e Zhang Xi em busca da vaga nas semifinais, que também estão marcadas para acontecer neste sábado. Outras duas duplas brasileiras entraram em ação nesta sexta-feira na chave feminina, mas foram eliminadas. Ana Paula e Leila perderam para as chinesas Tian Jia e Wang por 19/21, 21/13 e 15/13. E Maria Clara e Carolina acabaram derrotadas pelas norte-americanas Branagh e Youngs por 21/15, 17/21 e 13/15. Na chave masculina, o dia também foi de disputa das oitavas-de-final. Atuais campeões olímpicos, Ricardo e Emanuel ganharam com facilidade da dupla Geor e Gia, da Geórgia, por 21/14 e 21/18. Seus próximos adversários serão os norte-americanos Rogers e Dalhausser. Já Franco e Pedro Cunha conseguiram vencer os italianos Lione e Varnier por 21/18 e 21/15. E passaram para as quartas-de-final, onde enfrentarão os norte-americanos Gibb e Rosenthal. A única derrota brasileira na chave masculina foi da dupla Márcio e Fábio Luiz, que foi eliminada pelos espanhóis Herrera e Mesa por 21/16, 16/21 e 17/15.