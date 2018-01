Vôlei de Praia: Brasileiras fazem final no Circuito Mundial As duplas brasileiras Larissa/Juliana e Renata/Talita garantiram neste sábado a classificação para a final da etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Porto Santo, Portugal. Esta é a quarta final entre brasileiras neste ano. Nas semifinais, Larissa e Juliana derrotaram as alemãs Claasen e Roder por 2 a 0 (21/13 e 21/19). Já Renata e Talita superaram as chinesas Jia Tian e Jie Wang, vencedoras das últimas duas etapas e segundas colocadas no ranking, por 2 a 0, parciais de 21/17 e 23/21. A dupla Larissa e Juliana garantiu o bicampeonato do Circuito Mundial oficialmente nesta semana. Elas buscam o sexto título na temporada. Já Renata e Talita ainda não subiram ao lugar mais alto do pódio nesta competição em 2006. Depois de Portugal, o Circuito Mundial terá a etapa brasileira em Vitória, no fim do mês. Depois, a disputa segue em Acapulco, no México, e se encerra em Phuket, na Tailândia.