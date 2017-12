Vôlei de praia: brasileiras têm dia perfeito em Varsóvia

As três duplas brasileiras que participam da etapa de Varsóvia, na Polônia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia conseguiram duas vitórias nesta quinta-feira e já estão na terceira rodada da competição, a duas vitórias das semifinais no torneio polonês. As brasileiras não perderam um set sequer. Juliana e Larissa, atuais campeãs do circuito e já classificadas para representar o Brasil no Pan, atropelaram as polonesas Michon e Woloszyn por 21/6 e 21/12 e depois bateram as japonesas Saiki e Kusuhara por 21/11 e 21/14. Renata e Talita passaram pelas holandesas Van Iersel e Wesselink por 21/15 e 21/11, e depois derrotaram Minusa e Jursone, da Letônia, por 21/12 e 21/16. Se vencerem seus primeiros jogos nesta sexta, as duas principais duplas o Brasil na atualidade duelam nas quartas-de-final. As veteranas Adriana Behar e Shelda, que voltaram a disputar o circuito na semana passada, em Seul, bateram as suíças Forrer e Schmocker por 21/13 e 21/12, e depois derrotaram as cubanas Fernandez Grasset e Larrea Peraza por 21/16 e 21/13. Masculino na Croácia Na etapa masculina, em Zagreb, na Croácia, a principal surpresa foi a derrota de Márcio e Fábio Luiz para os australianos Schacht e Slack, que marcaram 21/23, 21/18 e 15/13 no segundo jogo do dia. Na briga com Ricardo e Emanuel para ir ao Pan, eles terão de vencer os estonianos Kais e Vesik para continuar na disputa - na primeira partida do dia, eles marcaram um duplo 21/12 nos locais Zukovskij e Kovacec. Duas duplas brasileiras já estão na terceira rodada: Pedro Solberg e Harley, líderes do circuito até agora, bateram os cubanos Alvarez e Munder por 21/14 e 21/12 e depois suaram para derrotar Hevaldo e Luizão por 17/21, 27/25 e 15/13, em 1h20min de partida. Luizão torceu o joelho durante o terceiro set e seguiu no jogo, mesmo com dores, para depois ser levado ao hospital. Ele não sabe se poderá atuar na partida desta sexta pela repescagem, contra os chineses Xu e Wu. Perto de assegurar a vaga no Pan, os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel passaram por duas duplas alemãs: primeiro bateram Erdmann e Klass por 21/9 e 21/12, depois derrotaram Reckermann e Urbatzka por 21/16 e 21/14. Se vencerem o primeiro jogo do dia, contra mais uma dupla alemã, Klemperer e Koreng, podem pegar Pedro e Harley nas quartas - desde que estes vençam os russos Barsouk e Kolodinsky, contra quem já somam uma vitória e uma derrota este ano.