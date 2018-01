Vôlei de praia: brasileiros na final Também será brasileira a final do torneio masculino de vôlei de praia dos Jogos da Amizade, disputados na Austrália. Pará e Emanuel disputarão o título com Loiola e Ricardo, repetindo a situação do torneio feminino, no qual as campeãs do mundo Adriana Behar e Shelda enfrentarão Tatiana e Sandra Pires. Pará e Emanuel se classificaram vencendo os austríacos Nikolas Berger e Oliver Stamm por 2 a 1, enquanto Loiola e Ricardo derrotaram os norte-americanos Rob Heidger e Eric Fonoimoana, também por 2 a 1.