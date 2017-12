Vôlei de praia: brasileiros vencem todas em etapa francesa

O Brasil começou muito bem a disputa da chave masculina da etapa de Paris do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, as três duplas brasileiras que estão na competição conseguiram 100% de aproveitamento, com duas vitórias cada uma. Atuais campeões olímpicos e únicos classificados do Brasil para o Pan do Rio, Ricardo e Emanuel confirmaram o favoritismo na França. Primeiro, venceram os franceses Andy Ces e Kevin Ces por 21/16 e 21/17. E depois, derrotaram os argentinos Conde e Baracetti por 21/19 e 21/11. Entre os outros brasileiros, Franco e Pedro Cunha venceram os suíços Schnider e Gscheidle (21/17 e 21/15) e os alemães Reckermann e Urbatzka (21/11 e 21/16). Já Márcio e Fábio Luiz ganharam dos chineses Zhou e Li (21/16 e 21/15) e dos norte-americanos Scott e Fuerbringer (19/21, 21/18 e 15/11). Feminino Na chave feminina da etapa de Paris, o Brasil terá três duplas nas oitavas-de-final, depois de dois dias de disputa. Afinal, Renata e Talita, atuais líderes do ranking mundial, foram eliminadas nesta quinta. Mesmo com a derrota para as chinesas Tian Jia e Wang Fei (18/21, 21/18 e 9/15), as irmãs Maria Clara e Carolina conseguiram vaga nas oitavas-de-final, ao vencerem as japonesas Saki e Kasuhara (21/19 e 21/16). Agora, as brasileiras irão jogar contra as norte-americanas Branagh e Youngs. Ana Paula e Leila viveram situação semelhante. Começaram o dia com derrota (2 a 1 para as alemãs Brink e Jurich), mas garantiram vaga com a vitória sobre as francesas Faure e Sarpaux, por 22/20 e 21/17. Suas próximas adversárias, no entanto, serão as difíceis chinesas Tian Jia e Wang. Já Larissa e Juliana tiveram um dia mais tranqüilo. Confirmando o favoritismo, sem perder um set sequer até agora, elas venceram as chinesas Wang e Zuo por 21/18, 17/21 e 15/12 e entraram nas oitavas-de-final. Assim, nesta sexta, enfrentam as austríacas Stefani e Doris Schweiger.