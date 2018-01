Vôlei de praia: campeãs perdem etapa Na final entre duas duplas norte-americanas, McPeak e Youngs levaram a melhor e venceram Walsh e May por 2 sets a 1 (21/13, 19/21 e 15/10), neste domingo, na etapa de Vitória do Circuito Mundial Feminino de Vôlei de Praia. Na disputa pelo bronze, duelo brasileiro: Ana Paula e Tatiana derrotaram Adriana Behar e Shelda por 2 a 0 (21/17 e 21/18). Apesar da derrota na final, Walsh e May tinham um bom motivo para comemorar, pois elas já haviam garantido o título mundial por antecipação. ?Adorei levantar a taça no Brasil. Estou com a May há dois anos e os progressos estão aparecendo. Agora, o momento é para relaxar e curtir o título, para depois pensarmos na temporada de 2003?, afirmou Walsh. O segundo lugar na classificação do Mundial ficou com as brasileiras Adriana Behar e Shelda. ?Mais um ano estamos na elite do vôlei de praia. Somos pentacampeãs, e já conquistamos dois vice-campeonatos, o que significa que estamos há sete anos entre as melhores. Isto é muito importante?, comemorou Shelda.