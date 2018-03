Vôlei de Praia: Chineses assumem a ponta do Circuito Mundial

Com o 25.º lugar na etapa de Zagreb (Croácia) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla brasileira Pedro Solberg e Harley perdeu a liderança da tabela para os chineses Penggen Wu e Linyin Xu. Agora, Wu e Xu têm 2.160 pontos, contra 2.040 dos brasileiros. Em terceiro lugar está a dupla holandesa Richard Schuil e Reinder Nummerdor, com 1.740. Ricardo e Emanuel aparecem em quinto, com 1.500. Apesar de serem ultrapassados, os brasileiros não estão muito preocupados. Nesta semana, acontece o Aberto da Espanha, em Barcelona, e a dupla chinesa não participará. Com isso, os brasileiros podem voltar à liderança.