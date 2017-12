Vôlei de Praia define chave principal Vasquez/Ricardo Rodriguez (Venezuela), Hauser/Pelletier (Canadá) e Lula/Adriano (Brasil) estão na chave principal da última etapa do Circuito Mundial Masculino de Vôlei de Praia, que está sendo realizada na arena montada na praia de Iracema, em Fortaleza. As duplas conquistaram as vagas nesta quarta-feira. Os brasileiros garantiram a última vaga para a chave principal, que foi aberta devido à desistência dos portugueses Maia/Brenha, após vencerem Manuel/Xisto (Angola) por 2 a 0. Nesta quinta-feira, a partir das 9h, estas três duplas juntam-se às seis que já haviam conquistado vaga e às 23 mais bem selecionadas do ranking mundial para brigar pelo título da etapa. A chave principal será formada por 32 equipes que serão divididas em oito grupos de quatro.