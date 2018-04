Vôlei de praia: desafio Brasil x EUA começa no dia 25

O vôlei de praia brasileiro terá um importante desafio na próxima semana. Entre os dias 25 e 27 de setembro no Arizona, disputa um desafio contra os Estados Unidos, que reunirá oito das melhores parcerias de cada país - quatro femininas e quatro masculinas.

Primeiro, as duplas brasileiras enfrentarão todas as parcerias norte-americanas, em um total de 32 partidas. Ao fim desta etapa, a parceria brasileira que tiver o melhor desempenho contra os rivais enfrentará na decisão a dupla dos Estados Unidos que se sair melhor nos confrontos. As equipes brasileira e norte-americana com o segundo melhor desempenho disputarão o bronze.

As partidas da fase classificatória valerão um ponto cada. A disputa do bronze dará ao país vencedor três pontos e o ouro acrescentará cinco pontos à equipe que levar a melhor. O país que totalizar mais pontos vencerá o desafio.

A competição colocará frente a frente os dois países que dominam o cenário internacional do vôlei de praia. Os brasileiros acumulam nove medalhas olímpicas - dois ouros, cinco pratas e dois bronzes -, 29 títulos do Circuito Mundial e sete do Campeonato Mundial, contra seis medalhas olímpicas - quatro ouros, uma prata e um bronze -, nove do Circuito Mundial e cinco do Campeonato Mundial dos norte-americanos.

No feminino, as quatro parcerias que representarão o Brasil serão Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa, Ana Paula e Shaylyn e Ângela e Val. Entre os homens, defenderão o País no Arizona Ricardo e Emanuel, Márcio e Fábio Luiz, Alison e Harley e Pedro Solberg e Benjamin.

Entre as duplas norte-americanas, a grande atração é o retorno da bicampeã olímpica Misty May às quadras. A atleta, que rompeu o Tendão de Aquiles no fim do ano passado, voltará a jogar ao lado de Kerri Walsh. Também representarão o país Nicole Branagh e Elaine Youngs, Jennifer Kessy e April Ross e Annet Davis e Jenny Johnson. No masculino, a delegação norte-americana reúne Todd Rogers e Phil Dalhausser, Jake Gibb e Sean Rosenthal, John Hyden e Sean Scott e Brad Keenan e Nick Lucena.