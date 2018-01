Vôlei de praia: dupla vitória dos EUA No confronto entre brasileiras e norte-americanas nas semifinais do Circuito Mundial de Vôlei de Praia Feminino, neste sábado, em Vitória, foram as atletas dos Estados Unidos que levaram a melhor. A dupla Walsh e May venceu as brasileiras Ana Paula e Tatiana por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/13. Na outra semifinal, Adriana Behar e Shelda caíram diante da dupla formada por McPeak e Young também por 2 sets a 0, parciais de 21/11 e 21/19. A final entre as norte-americanas acontece neste domingo, na arena montada na Praia de Camburi, na capital capixaba.