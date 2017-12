Vôlei de praia: Juliana e Larissa decidem etapa portuguesa

A dupla Juliana e Larissa, que representará o Brasil no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos, fará neste sábado a decisão da etapa de Portugal do Circuito Mundial, em Espinho, contra as alemãs Goller e Ludwig. Na semifinal, nesta sexta-feira, elas passaram pelas também brasileiras Renata e Talita por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 25/16. As derrotadas pegam agora as gregas Karadassiou e Arvaniti, superadas pelas alemãs. Garantidas nas semifinais desde quinta, Juliana e Larissa já garantiram seu melhor resultado na história da etapa portuguesa, superando o terceiro lugar conquistado em 2005. O duelo brasileiro foi uma repetição do que aconteceu na semana passada em Varsóvia, na Polônia. Este foi o vigésimo encontro entre as duas duplas no Circuito Mundial e Juliana e Larissa levam ampla vantagem no confronto: 17 a 3. Adversárias de Juliana e Larissa na decisão, Goller e Ludwig já bateram uma dupla brasileira no decorrer da competição em Portugal. Na terceira rodada, na quinta-feira, as alemãs derrotaram Ana Paula e Leila por 2 sets a 0.