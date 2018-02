Vôlei de praia: Juliana e Larissa levam o tricampeonato

Juliana e Larissa conquistaram o tricampeonato do circuito brasileiro de vôlei de praia. Neste sábado, em Recife, elas venceram a dupla formada por Maria Clara e Carolina por 2 sets a 1, com parciais de 18/12, 15/18 e 15/8 e ratificaram o título. A medalha de bronze ficou com Virna e Sandra Pires, que venceram Agatha-Shaylyn com um duplo 18/16. "Que bom que conquistamos este titulo", disse Larissa, logo após a partida. "Não podíamos terminar o ano sem o titulo brasileiro. Fechamos a tríplicie coroa com a conquista do Pan e do Mundial. Esse era o momento final, não podíamos fraquejar, treinamos muito o ano todo", completou. As líderes do ranking da competição, entretanto, tiveram de suar a camisa para conseguir passar pela mais jovem dupla dos playoffs decisivos da capital pernambucana. "Estou com um estiramento de 2 cm na perna e ontem [sexta-feira] tive que fazer fisioterapia quase o dia todo", comentou Juliana. Grandes revelações da temporada, as irmãs cariocas vencedoras da etapa de Santos, em Abril, encerraram 2007 com a terceira final consecutiva e comemoraram o melhor ano da parceria iniciada em 2005. "Fizemos uma temporada excelente, tanto no Brasil como no circuito mundial. Crescemos muito durante o ano e isso nos deixa muito feliz porque ralamos demais para chegar até aqui. Agora temos que fazer nossa festa. Neste ano conseguimos alcançar uma regularidade que nos satisfez bastante e, para o próximo ano, temos que manter esse ritmo", analisou Maria Clara, de 24 anos, indicada ao prêmio de melhor ataque da temporada.