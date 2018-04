Vôlei de praia: Larissa busca o tetracampeonato no Ceará

Tetracampeã do Circuito Brasileiro de vôlei de praia e do Circuito Mundial, Larissa buscará a partir desta sexta-feira mais um tetra na carreira, dessa vez em Fortaleza, na etapa do Ceará da competição nacional. Ao lado da parceira Larissa, ela tentará mais um título na temporada 2009 - foi campeã em 2005, 2006 e 2008.

Larissa chega à disputa disposta a entrar para o time das maiores vencedoras da etapa cearense. Com três títulos, ela precisa de uma nova conquista para igualar as campeãs olímpicas Jackie Silva e Sandra Pires.

No masculino, os recordistas absolutos são Franco e Roberto Lopes. A dupla, bicampeã do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, foi campeã em Fortaleza em 1991, 1992, 1995, 1999 e 2001. Roberto Lopes já se aposentou, enquanto Franco busca mais uma taça, agora ao lado de Nalbert.

Atuais campeões do Circuito Brasileiro, Ricardo e Emanuel também costumam brilhar no Ceará. Venceram juntos em Fortaleza em 2002, 2003 e 2006, além da etapa brasileira do Circuito Mundial, em 2007.

Nesta temporada, a etapa cearense será palco da retomada da parceria, que atuou pela última vez no fim de julho, pelo Circuito Mundial. De lá para cá, Emanuel lesionou o pé esquerdo e Ricardo e o tríceps direito, o que ocasionou a ausência da dupla nas últimas competições.