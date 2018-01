Vôlei de Praia: Larissa e Juliana vencem etapa de Portugal Com a vitória de 2 sets a 0 (38/36 e 21/18) sobre as compatriotas Renata e Talita, em Porto Santo, Portugal, as brasileiras Larissa e Juliana garantiram neste domingo o seu sexto título em etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2006. Na decisão deste domingo, as bicampeãs do Circuito Mundial confirmaram o retrospecto favorável contra Renata/Talita no torneio: foi o 14.º encontro e a 13.ª vitória. A parceria brasileira Larissa/Juliana tornou-se a terceira mais vitoriosa da história da competição. Adriana Behar e Shelda seguem na ponta, com 31 medalhas de ouro, seguidas pelas norte-americanas Walsh e May (23). Agora, Larissa e Juliana alcançaram a 13.ª etapa conquistada, superando o time campeão olímpico em Atlanta/96, Jacqueline e Sandra Pires. Larissa e Juliana, que confirmaram o bicampeonato antecipado do Circuito Mundial nesta semana, igualam o número de conquistas do ano passado, faltando três etapas para o final da temporada - foram 69 jogos neste ano com apenas seis derrotas. Em 2005, foram 82 vitórias e 14 derrotas. ?Tem sido uma longa temporada e estamos satisfeitas com nossos resultados até agora. Começamos a jogar em fevereiro e ainda faltam seis torneios, sendo três no Circuito Mundial. O bi foi demais, mas o trabalho de verdade começa no ano que vem com a disputa pela vaga olímpica?, destacou Larissa. ?Além das Olimpíadas, nós, brasileiras, estamos em busca da classificação para o Pan do ano que vem no Rio?, completou Juliana. A dupla lidera a corrida pela vaga no Pan e o título nas areias portuguesas só fez a diferença aumentar.