Vôlei de praia: Ricardo e Emanuel faturam etapa ´brasileira´

A dupla campeã olímpica de vôlei de praia Ricardo e Emanuel conquistou neste domingo a etapa de Espinho, em Portugal, do Circuito Mundial ao vencer na final os também brasileiros Franco e Pedro por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/17 e 19/17, em 1h20min. Esta foi a 25.ª conquista de Ricardo e Emanuel em etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia. A dupla representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. A etapa de Espinho foi completamente dominada pelos brasileiros. Na luta pelo bronze, Fabio Luiz e Márcio derrotaram Harley e Pedro por 2 a 0, com duplo 21/16.