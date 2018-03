Vôlei de praia: Ricardo e Emanuel perdem e decidem bronze

A dupla brasileira formada por Ricardo e Emanuel perdeu para os norte-americanos Gibb e Rosenthal por 17/21, 21/17 e 16/18 neste sábado e terá de disputar o terceiro lugar da etapa de Praga do Circuito Mundial de vôlei de praia. Na primeira partida do dia, os atuais campeões olímpicos e pan-americanos venceram os alemães Reckermann e Urbatzka por 21/13 e 21/16. A disputa pelo terceiro lugar será neste domingo, contra os perdedores do jogo entre Brink/Dieckmann, também da Alemanha, e Nummerdor/Schuil, da Holanda.