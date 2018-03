Vôlei de praia: Shelda e Ana Paula estão na final em Seul

A dupla brasileira formada por Ana Paula e Shelda venceu neste sábado as compatriotas Juliana e Larissa por 23-25, 21-19 e 17-15 e se classificou para a final da etapa sul-coreana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Será a primeira final da dupla, que enfrentará neste domingo as chinesas Chen Xue e Zhang Xi. Já Juliana e Larissa vão encarar as americanas Nicole Branagh e Elaine Youngs na disputa do terceiro lugar. "Foi um jogo muito duro. Elas tiveram postura e se comportaram muito bem durante a partida. Passamos boa parte do tempo atrás e tivemos paciência para buscar a recuperação", disse o técnico da dupla brasileira, Rodrigo Ribeiro. As medalhistas olímpicas chegam à final sem terem perdido um jogo sequer. Elas ganharam todas as cinco partidas que realizaram até agora – boa parte contra duplas que lideram o ranking da Federação Internacional de Vôlei. "Será o duelo entre a juventude e a experiência", disse Ana Paula, de 36 anos, em relação à dupla chinesa, sendo que Xue tem 19 anos e Zhang tem 23. "Elas são muito fortes e teremos de nos esforçar para derrotá-las. Ainda bem que teremos cerca de 24 horas para nos recuperarmos desta semifinal", completou Shelda.