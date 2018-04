Vôlei de praia terá final brasileira em Barcelona

A 14.ª etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, que acontece em Barcelona, na Espanha, terá uma final brasileira. As duplas Juliana e Larissa e Talita e Maria Elisa, justamente as duas melhores da temporada, se classificaram neste sábado para decidir o título da competição no domingo.

Veja também:

Shelda se despede do vôlei de praia

Na sexta-feira, Juliana e Larissa já tinham garantido o título antecipado do Circuito Mundial. Mas elas não diminuíram o ritmo neste sábado, quando venceram as norte-americanas Ross e Kessy por 2 sets a 0 (21/18 e 25/23), nas semifinais da etapa de Barcelona. Agora, tentam levantar mais um troféu.

Já Talita e Maria Elisa formavam a única dupla que ainda podia tirar de Juliana e Larissa o título do Circuito Mundial. Agora, elas não têm mais chances de conseguir tal feito, mas querem ser campeãs em Barcelona. Para isso, venceram as norte-americanas Akers e Turner na semifinal deste sábado por 2 a 0 (21/15 e 21/19).