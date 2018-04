Vôlei de praia: Teresina recebe próxima etapa do Circuito

A cidade de Teresina, capital do Piauí, é a próxima parada do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. A partir da próxima quinta-feira, as principais duplas do País duelarão no torneio, a sétima etapa da temporada 2009.

A programação de jogos na capital piauiense será aberta com o torneio qualifying, que definirá as últimas 16 parcerias (oito masculinas e oito femininas) classificadas para o torneio principal. Os jogos serão realizados em sistema de eliminatória simples.

Na sexta, 24 duplas masculinas e 24 equipes femininas iniciarão a disputa da fase principal. As finais serão no domingo.

Em 2009, Teresina receberá o Circuito pela terceira temporada consecutiva. Nos dois últimos anos, brilhou a estrela da paraense Vivian, que venceu com sua atual parceira Ângela, em 2007, e voltou a subir no lugar mais alto do pódio no ano passado, desta vez com Bárbara Seixas.

No masculino, em 2007, Hevaldo e Fabiano faturaram a taça. No ano passado, Thiago e Jan foram os vencedores.