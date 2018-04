Vôlei de praia: Um pódio sem brasileiras na Tailândia

Pela segunda vez na história do circuito mundial de vôlei de praia nenhuma das três duplas brasileiras se classificou para a semifinal de um torneio. No Aberto da Tailândia, as irmãs Maria Clara e Carolina, que eliminaram Renata e Talita com uma vitória por 2 a 1 (14/21, 21/19 e 15/7) no primeiro jogo deste sábado, foram as melhores colocadas no sudoeste asiático, ficando com o quinto lugar. Maria Clara e Carolina perderam a última rodada da repescagem para as alemãs Brink-Abler-Jurich por duplo 21/19. A ausência de representantes do País entre as quatro primeiras colocadas não é comum. Até hoje havia ocorrido apenas no Grand Slam de Stavanger, na Noruega. Apesar da derrota, Maria Clara e Carolina ainda têm o que comemorar. Com mais 360 pontos, devem deixar a 14.ª colocação da tabela de classificação e subir, no mínimo, mais duas posições na divulgação final do ranking internacional. As semifinais do Aberto da Tailândia serão disputadas entre as norte americanas Walsh-May e Brink-Abler-Jurich e as chinesas Tian Jia-Wang contra Branagh-Youngs, também dos Estados Unidos.