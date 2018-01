Vôlei de praia: vitória brasileira em Berlim A dupla brasileira formada por Harley Marques/Franco Vieira venceu hoje o Aberto de Berlim, a etapa alemã do circuito mundial de vôlei de praia, ao derrotar na final os argentinos Mariano Baracetti e Martín Conde, os atuais campeões mundiais. Os brasileiros, que pela primeira vez chegaram a uma final do circuito, venceram por 21/18 e 21/16 em 46 minutos de partida. O prêmio pela vitória foi de US$ 45.000 dólares e 600 pontos no circuito mundial. A outra dupla brasileira, formada por Ricardo/ Emanuel, que foi derrotada por Harley e Franco nas semifinais, por 21/14 e 24/22, ficou com o terceiro lugar ao bater a dupla alemã Dieckmann/Reckerman. Entre as mulheres, as brasileiras Ana Paula e Sandra Pires, ficaram com o título após a vitória no sábado sobre as nortes-americanas Holly McPeak/ Eliane Youngs, por 20/22, 29/27 e 15/13. As próximas etapas serão na Noruega, em Stavanger, na semana que vem, e na França, de 16 a 20 de julho, em Marsella.