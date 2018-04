Vôlei de praia: Walsh e May 'reestreiam' contra o Brasil

As atuais bicampeãs olímpicas no vôlei de praia, Misty May-Treanor e Kerri Walsh, jogarão pela primeira vez juntas na temporada 2009 em um desafio entre Estados Unidos e Brasil a ser realizado entre os dias 25 e 27 de setembro no Arizona.

May não entra em quadra desde outubro do ano passado, quando machucou o tendão de Aquiles durante a gravação do programa 'Dançando com as Estrelas'. "É difícil acreditar que se passou um ano desde a última vez que joguei. Trabalhei duro para me manter em forma depois da lesão e acredito que será uma alegria muito grande voltar a jogar ao lado de Kerri neste evento único".

Já Walsh também ficou um tempo parada porque teve um filho. Ela retornou no mês passado e vinha formando parceria com Rachel Wacholder.

"Estou feliz de poder jogar com Misty novamente. Sei que ela treinou por conta própria neste período e encontraremos novamente nosso ritmo rapidamente. Não poderia ter uma parceira melhor para este evento, e a decisão dela de voltar diz muito. Temos uma relação especial", declarou.

Além das medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004) e Pequim (2008), o desafio entre EUA e Brasil terá outras estrelas. Pelo lado norte-americano, estão confirmados os atuais campeões olímpicos Todd Rogers e Phil Dalhausser e as atuais campeãs mundiais Jennifer Kessy e April Ross.

Entre os brasileiros, já garantiram presença os vice-campeões olímpicos Márcio e Fábio Luís, os medalhistas de ouro em Atenas, Emanuel e Ricardo, e Shelda, dona de duas pratas olímpicas: Sydney (2000) e Atenas (2004).